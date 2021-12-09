Son dakika: Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir fabrikanın inşaat halindeki 2 katlı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla 'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

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