Tuzla'da fabrikanın soğuk hava deposunda yangın - Son Dakika
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Tuzla'da fabrikanın soğuk hava deposunda yangın

19.06.2022 19:37
Tuzla'da fabrikanın soğuk hava deposunda yangın

Tuzla'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Tuzla'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı üzerinde bulunan bir fabrikanın soğuk hava deposu kısmında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığını duyan şirket yöneticilerinin olay yerine geldiği görüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da fabrikanın soğuk hava deposunda yangın - Son Dakika

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