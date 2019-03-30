Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tuzla'da Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

19 dakika önce

Tuzla'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tuzla'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tuzla Orta Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada Tarık Bulut isimli vatandaş hayatını kaybederken, Esin Sürücü, Gazal Karakoç, Büşra Topkaya ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Üniversite Caddesi, Tuzla, Güncel
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