Tuzla'da Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
19 dakika önce
Tuzla'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Tuzla
'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tuzla Orta Mahallesi Üniversite Caddesi
üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada Tarık Bulut
isimli vatandaş hayatını kaybederken, Esin Sürücü, Gazal Karakoç, Büşra Topkaya ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:41 Kaynak: İHA
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