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Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi - Son Dakika

Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi

02.06.2021 13:02
Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi, System.String[]

Tuzla'da yaşayan ve ağır bir ameliyattan çıkarak evine gelen özel çocuk Şaban'a, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı hoş geldin pastası gönderdi.

Tuzla'da yaşayan ve ağır bir ameliyattan çıkarak evine gelen özel çocuk Şaban'a, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı hoş geldin pastası gönderdi. Fenerbahçeli olan Şaban'a ayrıca tuttuğu takımın atkısı hediye edildi. Şaban'ın mutluluğu kameralara yansıdı.

Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Tuzla'nın özel çocuğu Şaban, rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yoğun bir tedavi süreci yaşayan Şaban, hastalığı atlatarak hastaneden ayrıldı ve evine geldi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Şaban'ın evine geldiği öğrenen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şaban'a hoş geldin pastası gönderdi. Şaban'a pastayı palyaço getirdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Şaban'a, tuttuğu takımın atkısı da hediye edildi. Şaban'ın mutluluğu ve palyaço ile dans etmesi kameralara yansıdı. Şaban'ın annesi Ayten Keser, "Kasım ayında büyük bir olay yaşadık. Çok şükür sağlığımız yerinde. Kötü günler yaşadık. O zamandan önce çok iyiydik. Gönül Elleri Çarşısı'nda çok aktiftik. Tuzla Belediyesi'nin manevi desteği çok oldu bana. Bu zaten bana yetti. Benim için önemli olan buydu" dedi.

"Şaban'ın sağlığı ile ilgili çok sıkıntıları oldu"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuk Komisyonu gönüllüsü Filiz Saltan, "Şaban'ın bu sene sağlığı ile ilgili çok sıkıntıları oldu. Şaban'ın manevi olarak, maddi olarak yanında olmaya çalıştık. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı hem Şaban'ın yanında oldular. Ben, Özel Çocuk Komisyonu olarak kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi
Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi
Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi
Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi

Tuzla Belediyesi, Fenerbahçe, Tuzla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tuzla'da Fenerbahçeli özel çocuğa, Başkan Yazıcı'dan atkı ve pasta sürprizi - Son Dakika


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