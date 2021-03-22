Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

22.03.2021 14:12

Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Folyoya sarılı cesetin çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı Tuzla'da folyoya çuval içinde sarılı halde ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Folyoya sarılı cesetin çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı

İSTANBUL - Tuzla'da folyoya çuval içinde sarılı halde ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Zanlılardan biri ifadesinde, "Beni borç batağına sürükledi, uyuşturucu batağına soktu. Bende çekiçle öldürdüm, arkadaşım ise ceset kokmasın diye 7 kat sardı" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Mart Cuma günü Tuzla İstasyon Mahallesi Sevenler Sokakta ki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın eşyalarını almak için arkadaşı Rafet Yılmaz'ın evine gitti. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimse açmadığı için panikleyen kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Daireye giren kadın, yerde kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çuvalın içinde bir erkeğin cansız bedenini buldu. Cesedin önce siyah büyük bir çöp poşeti, büyük bir muşamba, naylon ve alüminyum folyo gibi ürünlerle 7 kat sarıldığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Çatı katında yakalandılar

Yapılan incelemelerin ardından Rafet Nazlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, önce Rafet Nazlı'nın arkadaşlarını emniyete çağırıp ifadelerini aldı. Daha sonra olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Yaptıkları operasyon neticesinde şüpheliler, Kazım Y. ve Mustafa K. Tuzla'da ikamet ettikleri adreste çatı katında yakalanarak, ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldü.

"Ceset kokmasın diye öyle yaptık"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Kazım Yaman'ın verdiği ifadeye göre " Beni borç batağına sürükledi, uyuşturucu batağına soktu. Bende çekiçle öldürdüm, arkadaşım ise ceset kokmasın diye 7 kat sardı. Gidip alacaktık ama olmadı." Dediği öne sürüldü. Öte yandan Kazım Yaman, Rafet Nazlı'yı öldürdükten sonra kimsenin şüphelenmemesi için Rafet Nazlı'nın telefonunu alıp arkadaşlarına mesaj attığı öğrenildi. Arkadaşım uyuşturucudan cezaevine girdi. Ben Kazım yardımcı olacağım" deyip mesaj attığı öğrenildi.

"Dua edin polislere hepinizi öldürecektim"

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevki sırasında gazetecilere "Dua edin polislere, hepinizi öldürecektim" dedi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tuzla, Borç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da folyoya sarılı halde bulunan cesedin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika


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