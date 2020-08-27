Tuzla'da Formula 1 sevinci

Formula 1, 9 yıl aradan sonra Türkiye 'ye geri dönüyor. Yarışların yapılacağı Tuzla 'daki esnaf ve bölge halkı ise durumdan bir hayli memnun. Göçbeyli Köyü Muhtarı Ali İhsan Hönük, Yarışların buraya faydası var zararı yok. Köyümüzü 9 sene önce İstanbul 'a tanıtan Formula 1 yarışları olmuştu. Köyümüz tekrar hareketlenecek, çok sevinçliyiz dedi.İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası 'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek. Tuzla'da yaşayanlar haberi sevinçle karşıladıklarını belirtti. Civar köylerdeki ekonominin yarışlarla birlikte canlanacağı düşünen esnaf ise, 9 yıl sonra bölgenin yeniden hareketleneceğini, satışların artacağını öngördüklerini söylüyor.KÖYLÜNÜN TİCARETİ ARTIYORYarışların düzenleneceği pist alanına yalnızca 1,5 km uzaklıkta bulunan Göçbeyli Köyü'nün Muhtarı Ali İhsan Hönük, haberi sevinçle karşıladıklarını dile getirdi. Hönük, 'Yarışların yeniden başlaması bizim için bir avantaj. Şöyle düşünmek lazım bugün Ege 'ye Akdeniz 'e baktığımız zaman insanlar turist gelmesi için neler yapıyorlar değil mi Bize de çabasız turist gelmiş oluyor. Köylünün ticareti artıyor. Orada bir eğlence yani. Faydası var, zararı yok. 9 yıl önce yarışlar yapılırken bu köy çok hareketliydi. Bu köyden çalışanlar var orada. Güvenlikte vs. çalışanlar oluyor. Her zaman avantajlı. İnsanlarda bir sevinç durumu oluyor ister istemez ifadelerini kullandı.YARIŞLARIN TEKRAR BAŞLAYACAK OLMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR İstanbul Park 'a çok kısa bir mesafede bir market işleten Osman Karagöz , satışların artacağını öngördüklerini söyledi. Karagöz, Yani şu anda işlerimiz yarış esnasında yarışın olduğu durumdan çok çok aşağıda. Kasım ayı da buranın en ölü dönemi. Kasım ayında burada yarış olması, bu bölge için çok iyi olacak. Bizim işler için de çok iyi olacak. Satışlarımızın artacağını öngörüyoruz. Bu ara çok kötü olmuştu bizim için. Tekrardan heyecanlandırdı bu durum bizi. Bu bölge için gerçekten sevindirici bir haber. Sonuçta ülke için, ekonomik için, çark için çok güzel ve bizim için gurur verici bir olay dedi.FAYDASI OLUR, ZARARI OLMAZ20 yıldır Tuzla'da yaşayan İsa Bilir, Bu yarışların tekrar başlamasının faydası olur, zararı olmaz bize. Buranın kapanması bizim için zarar olmuştu. Oradan gelen seyirci buradan, bizim köyümüzden alışveriş yapıyor. 9 yıl önce bu köy yarış zamanları çok kalabalıktı. Buralarda hep trafik vardı. Açılacağını haberlerde duyduk çok sevindik şeklinde konuştu.GÖÇBEYLİ KÖYÜ İSTANBUL PARK FORMULA 1 SAYESİNDE TANINDI

Köylerinin geçmiş yıllarda Formula 1 yarışları sayesinde tanındığını belirten Naim Bilir, Bizim için, köylü olarak olumludur. Dışarıdan gelen vatandaşlar hem yaptığımız ürünleri görecekler, meyve sebzemizi tanıyacaklar. Göçbeyli Köyü İstanbul Park Formula 1 sayesinde tanınmıştır yani. Köye giren çıkan tekti, nadirdi. Şimdi hafta sonu burası ana baba günü olur. Hem Formula 1'in sayesinde köyümüz tanındı, hem işimiz. Artık vatandaşlar İstanbul'dan seve seve buraya gelecekler ifadelerini kullandı.

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