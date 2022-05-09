Tuzla'da freni boşalan tır önce araca çarptı ardından müstakil eve daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da freni boşalan tır önce araca çarptı ardından müstakil eve daldı

09.05.2022 19:55
Tuzla'da freni boşalan tır önce araca çarptı ardından müstakil eve daldı

Tuzla'da freni boşalan tır önce bir araca çarptı ardından bahçeyi yıkarak müstakil bir eve daldı.

Tuzla'da freni boşalan tır önce bir araca çarptı ardından bahçeyi yıkarak müstakil bir eve daldı. Kaza anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Harbiye Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 YE 543 plakalı tır aniden freninin boşalmasıyla önünde seyir halinde olan 34 MLM 55 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Ardından hızını alamayan tır, bir bahçeyi de yıkarak müstakil bir eve daldı. Çarpmanın şiddetiyle müstakil evde maddi hasar oluşurken yaşanan kazada evde ve bahçede kimsenin olmaması büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından evde ve araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: TUZLA'DA İKİ SOKAK KESİŞİMİNDE KAZA, 2 YARALI Son dakika haberi: TUZLA'DA İKİ SOKAK KESİŞİMİNDE KAZA, 2 YARALI

Polis, Tuzla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da freni boşalan tır önce araca çarptı ardından müstakil eve daldı - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:29 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 20:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da freni boşalan tır önce araca çarptı ardından müstakil eve daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement