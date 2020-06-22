TUZLA'DA FRENİ BOŞALDIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON KAMELYAYA DALDI - Son Dakika

TUZLA'DA FRENİ BOŞALDIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON KAMELYAYA DALDI
Haber-Kamera Murat KORKMAZ Tuzla'da iddiaya göre freni boşalan kamyon, park halindeki otomobile vurduktan sonra bir sitenin bahçesindeki kamelya çarpıp durdu.
Haber-Kamera Murat KORKMAZ Tuzla'da iddiaya göre freni boşalan kamyon, park halindeki otomobile vurduktan sonra bir sitenin bahçesindeki kamelya çarpıp durdu. Kamelya yerle bir olurken, kamelyada oturan kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.
Tuzla'da Aydınlı Mahallesi Okan Sokakta saat 12.00 sıralarında iddiaya göre H.A yönetimindeki 41 FP 060 plakalı kamyonun freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce park halindeki otomobile vurdu. Daha sonra da sitenin bahçesinde bulunan kamelyaya çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamelya yerle bir oldu. Kaza anında kamelyada birinin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyon şoförü H.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Burada oturan Erol Yılmaz, "Ben evde oturuyordum. Büyük bir sesle balkona çıktık. Freni boşalan kamyon bahçeye dalmış. Babam kamelyada oturuyor zannettim. Koşarak geldiğimde kimse yoktu. Kimseye bir şey olmadı. Hasar meydana geldi" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:00 Kaynak: DHA
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