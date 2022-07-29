DENETİME TAKILAN ARAÇTA HER ÇEŞİT SUÇ MALZEMESİNDEN ÇIKTI

TUZLA'da gece bekçilerinin denetimi sırasında durdurulan bir araçtan her çeşit suç malzemesinden çıktı. Durumlarından şüphelenilen iki kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu, sahte içki, balta, kesici alet, silah, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 sikke çıktı.

Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi'nde 26 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında, gece bekçilerinin denetimi sırasında durdurulan bir araçta farklı suç malzemeleri ele geçirildi.

Durumlarından şüphelenilen N.T.(40) ve O.Ö.'nün (32) üzerlerinde ve kullandıkları araçta, 26.3 gram metamfetamin, 1.1 gram esrar, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kutu cinsel gücü artırıcı hap, 1 adet araç kontak anahtarı süsü verilmiş hassas terazi, 9 adet puyp olarak adlandırılan uyuşturucu kullanma aparatı, 9 şişe sahte alkol, 5 kesici alet, 3 çakı, 1 balta ve portatif kürek, 2 silah, 2 şarjör, 2 gaz tüpü, tarihi eser niteliğinde 4'ü gümüş biri altın 5 sikke, 5 cep telefonu, 2 bin 465 lira bulundu. Şüphelilerden O.Ö. hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli makamlarca serbest bırakıldı. N.T. hakkında ise '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet', 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından işlem yapılarak 27 Temmuz Çarşamba günü adli makamlara sevk edildi. Görüntü dökümü ------------------------ (Polis Kamerası) -Ele geçirilen malzemeler -Araçta arama yapılması -Şüphelilerin adliye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

- Uyuşturucu