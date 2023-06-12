Tuzla'da tersanede havuz çöktü, devasa vinç geminin üzerine devrildi - Son Dakika
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Tuzla'da tersanede havuz çöktü, devasa vinç geminin üzerine devrildi

12.06.2023 21:16

Tuzla Evliyaçelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan Çındemir Tersanesi'nde gemi tadilatı sırasında havuzu çöken geminin yanındaki vinç de devrildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yardım talebinin gitmediği olayda yaralı ve can kaybı olmazken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Tuzla'da korku dolu anlar yaşandı. Evliyaçelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan Çındemir Tersanesi'nde gemi tadilatı sırasında tersanedeki gemi havuzu bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Tuzla'da Gemi Havuzu Çöktü, Vinç Devrildi

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ardından havuzun yangındaki bir geminin üzerine vinç devrildi. Tersaneden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yardım talebinin gitmediği öğrenildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Tuzla'da Gemi Havuzu Çöktü, Vinç Devrildi
Tuzla'da Gemi Havuzu Çöktü, Vinç Devrildi
Tuzla'da Gemi Havuzu Çöktü, Vinç Devrildi
Tuzla'da Gemi Havuzu Çöktü, Vinç Devrildi
Tuzla'da Gemi Havuzu Çöktü, Vinç Devrildi
Kaynak: DHA
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Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da tersanede havuz çöktü, devasa vinç geminin üzerine devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da tersanede havuz çöktü, devasa vinç geminin üzerine devrildi - Son Dakika
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