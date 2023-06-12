Tuzla'da tersanede havuz çöktü, devasa vinç geminin üzerine devrildi

İstanbul Tuzla'da korku dolu anlar yaşandı. Evliyaçelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan Çındemir Tersanesi'nde gemi tadilatı sırasında tersanedeki gemi havuzu bilinmeyen bir nedenle çöktü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ardından havuzun yangındaki bir geminin üzerine vinç devrildi. Tersaneden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yardım talebinin gitmediği öğrenildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.