Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Gemi Yangını 2 Ölü, 11 Yaralı

Tuzla'da Gemi Yangını 2 Ölü, 11 Yaralı

17 dakika önce

Tuzla'da gemi yangını 2 ölü, 11 yaralıİSTANBUL - Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı.

Tuzla'da gemi yangını 2 ölü, 11 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:40 Kaynak: İHA

Hong Kong, Tuzla, 3. Sayfa
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