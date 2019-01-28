Tuzla'da Gemi Yangını 2 Ölü, 11 Yaralı

Tuzla'da gemi yangını 2 ölü, 11 yaralıİSTANBUL - Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı.

Tuzla'da gemi yangını 2 ölü, 11 yaralı



İSTANBUL - Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı.

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