TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (1) - Son Dakika

TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (1)
7 saat önce
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHATUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
TUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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-Gemideki yangın
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