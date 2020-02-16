Tuzla'da gemide yangın (1) - Son Dakika
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Tuzla'da gemide yangın (1)

7 saat önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA TUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

Tuzla'da gemide yangın (1), System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA TUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:33 Kaynak: DHA
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