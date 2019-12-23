Tuzla'da gemide yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla'da gemide yangın - Son Dakika

Tuzla'da gemide yangın

6 saat önce

TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı.

TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin ambar bölümünde tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Tuzla'da gemide yangın

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı -...
Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

Son Dakika Haberleri
21:45 Bir anda bastırdı, hayat felç oldu - Son Dakika
21:45 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (2) - Son Dakika
21:44 Kocaeli'de zeytinyağı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
21:41 BARTIN Yangında yaşlı kadın yanarak, öldü - Son Dakika
21:39 Bir anda bastırdı, hayat felç oldu - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:48:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da gemide yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]