Tuzla'da gemide yangın - Son Dakika

Tuzla'da gemide yangın
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TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:18 Kaynak: DHA
TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin ambar bölümünde tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
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