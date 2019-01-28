Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Gemide Yangın: 7 Yaralı

Tuzla'da Gemide Yangın: 7 Yaralı

1 saat önce

İstanbul - TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: 7 YARALI (içeriden görüntü)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

İstanbul - TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: 7 YARALI (içeriden görüntü)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Tuzla, Güncel
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