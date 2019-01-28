Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı (3) (İçeriden Görüntü)
46 dakika önce
Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - TUZLA'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- TUZLA'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Tuzla
Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong
bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:47 Kaynak: DHA
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi
Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı
Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı, İYİ Parti Tabanını da Ayaklandırdı