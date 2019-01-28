Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı (4) (Havadan Aktüel Görüntü)

Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı (4) (Havadan Aktüel Görüntü)

44 dakika önce

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - TUZLA'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı (4) (Havadan Aktüel Görüntü), System.String[]
Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - TUZLA'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:14 Kaynak: DHA

Tuzla, Güncel
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