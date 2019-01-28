Tuzla'da Gemide Yangın: 8 Yaralı (4) (Havadan Aktüel Görüntü)

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - TUZLA'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - TUZLA'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.



Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

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Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

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