Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (2)

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

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