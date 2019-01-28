Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (2)
1 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:33 Kaynak: DHA
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