Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (3) (Aktüel Ek Görüntü)
1 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
- Tuzla
'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:39 Kaynak: DHA
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