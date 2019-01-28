Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (3) (Aktüel Ek Görüntü)

Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (3) (Aktüel Ek Görüntü)

1 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Tuzla'da Gemide Yangın: Yaralılar Var (3) (Aktüel Ek Görüntü), System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Tuzla, Güncel
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