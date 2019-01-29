Tuzla'da Gemideki Yangın: 2 Ölü, 1'i Ağır 11 Yaralı
48 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da gemideki yangında 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı açıklandıTuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında...
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA Tuzla
'da gemideki yangında 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı açıklandı
Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong
bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında yaralalanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 Posedion isimli gemide meydana gelen yangın, 110 İtfaiye
ekiplerince söndürülmüştür. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır" denildi
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan yangınla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında delil tespiti için gerekli çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: DHA
Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
Fenerbahçe Haftayı 14. Sırada Kapattı! İşte Güncel Puan Durumu