Tuzla'da gençler, her ihtiyaç sahibi için bir tohumu toprakla buluşturdu - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi öğrencileri, Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Benim Bostanım" projesi ile toprakla uğraşmanın keyfini yaşadı. Gençler ile büyüklerin buluştuğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu.



Tuzla Mutluluk Merkezi'nin daimi sakinleri 65 yaş üstü Tuzlalılar, sebze-meyve yetiştiriciliği ile ilgili deneyimlerini, ilk kez toprakla buluşan 4'üncü sınıf ve lise öğrencisi yirmi gönüllü genç ile paylaştı. Toprak aşığı Tuzlalı büyüklerin yanı sıra Ziraat Mühendisi Ömer Yaprak da sebze-meyvenin ekilmesinden bakımına, hasadına kadar ki süreçlerle ilgili tüm teknik bilgileri gençlere aktardı.



Büyüklerinden ve Ziraat Mühendisi Ömer Yaprak'tan aldıkları bilgileri Tuzla Mutluluk Merkezi'nin organik bahçesinde uygulayan gençler, domates, biber, mısır, patlıcan yetiştirmek üzere ilk tohumlarını toprakla buluşturdu. Bütün gün toprakla haşır neşir olan gençler, bakımı gelen sebze-meyvelerle ilgilenmenin yanı sıra bahçeden topladıkları domates ve salatalıkları da Tuzla Belediyesinin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere teslim edecek.



"Tüketen değil üreten toplum olmalıyız"



Etkinliğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Benim Bostanım" projesi ile en öncelikli amaçlarının gençlere toprağı sevdirmek olduğunu vurgulayarak, "Tuzla Belediyesi Mutluluk Merkezi sakinleri olan büyüklerimiz bugün bu amacımızı gerçekleştirmemize ciddi anlamda yardımcı oldu. Geleceğimiz olan gençlerimiz burada büyüklerimizin toprağa olan aşkına bizzat şahit oldular ve bundan gerçekten etkilendiler. Gençlerimizin ihtiyaç sahipleri için kendi elleri ile yiyecek üretiyor olmaktan ciddi anlamda mutluluk duyduklarını gördüm. Hatta bir gencimizden "Toprak kokusunu içime çektim, mutlu oldum" diye bir cümle duydum. Gençlerimizin bu güzel duygularına, toprakla haşır neşir olmalarına şahit olmak beni de ciddi anlamda mutlu etti. Tüketen değil de üreten bir toplum olmamız gerektiğini buradaki Tuzlalı gençlerimize aşılamak için çalışıyoruz. Ülke olarak üretime, tarıma ve toprağa, doğal organik tüketime yönelmeliyiz Burada dönümlerce bahçemizde büyüklerimiz domates, salatalık, mısır, fasulye, patlıcan, ceviz, erik, üzüm gibi pek çok çeşit yiyecek yetiştiriyor. Bahçemizde kimyasal ilaçlara yer yok. Organik gübre kullanıyoruz. Normal zamanlarda bahçemizde uğraşan Tuzlalı sakinlerimize bahçeye girdiklerinde yaşlarını sorsaydınız hepsi 65 yaş üstü olduklarını söylerlerdi. Şimdi sorsanız hepsi en fazla 40'ına bile varmamış genç kadın ya da genç adam olduklarını söyleyeceklerdir. Bahçemizde kendilerini olduklarından daha enerjik ve genç hissettiklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Genç ve mutlu kalmanın, huzurun, sevginin daha saymakla bitiremeyeceğim bütün güzelliklerin anası topraktır. Bu bilinçle toprağımıza geleceğimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL