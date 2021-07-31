Tuzla'da 40 farklı branşta her yaştan gence eğitim - Son Dakika

- Tuzla'da 40 farklı branşta her yaştan gence eğitim

Tuzla Belediyesi yaz okullarında eğitimler devam ediyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri'nde yaz okulları eğitimleri başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak 40 farklı branşta başlayan kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediyesi, 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan yeni normalleşme adımları kapsamında Yaz Okulları eğitimlerine 28 Haziran'da başladı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi Yaz Okulu içeriğinde barındırdığı gitar, bateri, resim, işaret dili gibi 24 farklı branşta eğitimlerine ücretsiz başladı. Ayrıca TYT için eğitimler de devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Tuzla'ya kazandırılan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde başlatılan kurslara ilgi yoğun. Gençlik Gemisi ile birlikte farklı iki merkezde devam eden eğitimlere 14-25 yaş arasındaki gençler katılıyor.

Ayrıca, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri'nde ise 16 farklı branş ve atölyeler ile 5 farklı bölgede bulunan şubelerinde 8-14 yaş arası çocuklara eğitimler veriliyor. Çocuklar, tiyatrodan piyanoya, bilgisayardan İngilizceye kadar 16 farklı branşta eğitimlere katılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz"

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nde geometri öğretmeni olan Merve Korkmaz, "Yeni normalleşme adımları kapsamında yaz kurslarımıza başlamış bulunmaktayız. Yaz kurslarında hızlandırılmış bir şekilde TYT eğitimleri vermekteyiz. Bu süreçte yüz yüze eğitim verdiğimiz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına önem gösteriyoruz. Öğrencilerin girişlerde ateşleri ölçülüyor, ilk derslerde HES Kodu kontrolü yapılıyor" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'ndeki eğitimler hakkında bilgi veren Onur Çiftçi ise," Gençlik Gemimizde yaklaşık 15 farklı branşta eğitimlerimize devam ediyoruz. Şu anda gitar kursumuzun yanında, piyano, keman, bateri gibi kurslarımız da mevcut. Bunların yanında kişisel gelişim kurslarımız da var. Bu dönemde olabildiğince gençlerimiz ile sosyal mesafeyi koruyarak eğitimlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.