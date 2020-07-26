Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalığı arttırmak için saha çalışmaları ile eş zamanlı olarak bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karbon ayak izini küçültmek için, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesiller adına korumak için, doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek için, atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması için birçok çalışma başlatan Tuzla Belediyesi, "Her Atık Çöp Değildir" diyerek geri dönüşüm çalışmalarını birçok farklı alanda devam ettiriyor.

Tuzla Belediyesi, plastik, eldiven, pil, metal, ev tekstil ürünleri, ev eşyası, kağıt, karton, cam, kullanılmış yağ ve yeşil atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğal yaşamı desteklerken, aynı zamanda ekonomiye de katkı sunmaya devam ediyor. İlçe genelinde kullanılan atık ürün kumbaraları ve toplama noktalarında biriktirilen atıklar, ilgili geri dönüşüm süreçlerine tabi tutulduktan sonra yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Konuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Hayatın her alanında üretim mümkündür. Biz öncelikle hayatı kolaylaştıran ve doğayı koruyan çözümler üretiyoruz. Çevreye saygılı, toplumsal sorumluluklara duyarlı ve geleceğe dair çözümler ile geri dönüşüm çalışmalarımızı genişleterek sürdürüyoruz.

Gelecek nesillerden emanet aldığımız doğa ve çevre, korumakla yükümlü olduğumuz kıymetlerin başında gelir. Bizler özellikle gençlerle doğayı korumak için etkinlikler yapıyoruz. Farkındalık oluşturmak için eğitimler veriyor, atık topluyor ve hatta eğitimini gençlik merkezimizde alan dalgıç gençlerimizle su altından atık çıkarıyoruz. Bir yandan atıklarla çevreyi kirletmemek için neler yapabiliriz diye düşünürken, öte yandan da karbon ayak izimizi küçültmek için, kendine yeten, ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğal kaynaklardan elde edebilen, geri dönüşüm ruhunu özümseyen bir çalışma bütünü ile, her bir vatandaşımızı bu farkındalık halkasına katmak için neler yapabileceğimize dair projeler üretiyoruz."