Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye katkı sağlanıyor - Son Dakika

Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları için geri dönüşüme önem verdiğini duyuran Tuzla Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalığı arttırmak için saha çalışmaları ile eş zamanlı olarak bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye katkı sağlanıyor, System.String[]

Temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları için geri dönüşüme önem verdiğini duyuran Tuzla Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalığı arttırmak için saha çalışmaları ile eş zamanlı olarak bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Karbon ayak izini küçültmek için, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesiller adına korumak için, doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek için, atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması için birçok öncü çalışma başlattığını hatırlatan Tuzla Belediyesi, "Her Atık Çöp Değildir" diyerek geri dönüşüm çalışmalarını birçok farklı alanda devam ettiriyor.

Tuzla Belediyesi, plastik, eldiven, pil, metal, ev tekstil ürünleri, ev eşyası, kağıt, karton, cam, kullanılmış yağ ve yeşil atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğal yaşamı desteklediğini, aynı zamanda ekonomiye de katkı sunmaya devam ettiğini duyurdu.  İlçe genelinde kullanılan atık ürün kumbaraları ve toplama noktalarında biriktirilen atıklar, ilgili geri dönüşüm süreçlerine tabi tutulduktan sonra yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

"HAYATI KOLAYLAŞTIRAN VE DOĞAYI KORUYAN ÇÖZÜMLER"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çalışmalar için, "Hayatın her alanında üretim mümkündür. Biz öncelikle hayatı kolaylaştıran ve doğayı koruyan çözümler üretiyoruz. Çevreye saygılı, toplumsal sorumluluklara duyarlı ve geleceğe dair çözümler ile geri dönüşüm çalışmalarımızı genişleterek sürdürüyoruz" derken şöyle devam etti.

"Gelecek nesillerden emanet aldığımız doğa ve çevre, korumakla yükümlü olduğumuz kıymetlerin başında gelir. Bizler özellikle gençlerle doğayı korumak için etkinlikler yapıyoruz. Farkındalık oluşturmak için eğitimler veriyor, atık topluyor ve hatta eğitimini gençlik merkezimizde alan dalgıç gençlerimizle su altından atık çıkarıyoruz. Bir yandan atıklarla çevreyi kirletmemek için neler yapabiliriz diye düşünürken, öte yandan da karbon ayak izimizi küçültmek için, kendine yeten, ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğal kaynaklardan elde edebilen, geri dönüşüm ruhunu özümseyen bir çalışma bütünü ile, her bir vatandaşımızı bu farkındalık halkasına katmak için neler yapabileceğimize dair projeler üretiyoruz.

"ÇEVRE DOSTU AKILLI ŞEHİRLER"

Global düşünüp yerel uygulayarak, geleceğin akıllı şehirlerini daha yaşanır hale getirecek doğa ve çevre çözümleri için bugünden çalışıyoruz. Geri dönüşüm teknolojileri ve çevre dostu akıllı şehirler kurma fikriyle çalışıyoruz.

Biyoteknoloji çalışmalarından, doğal kaynaklardan enerji elde etmeye, organik tarımdan, doğa sevgisine kadar her alanda projeler üretmeye devam edeceğiz" diyerek konu hakkında bilgi aktardı.

Tuzla'da yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

"Tuzla Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında proje ortaklarıyla sürdürülebilir projelere imza atarken, uygulanabilir projeler günlük hayatı kolaylaştırmaya da devam ediyor.

AMBALAJ MALZEMELERİ DÜZENLİ OLARAK TOPLANIYOR

Tuzla'da plastik, metal, kağıt, karton, kompozit, cam şişe gibi atıklar düzenli olarak toplanmaktadır. İlçe genelinde bulunan 400 adet konteyner ile yıllık ortalama 11.000 ton ambalaj atığı toplanıyor. Toplanan ambalaj atıkları geri dönüşüm süreci sonunda yeniden kullanılabilir şekilde endüstriye sunuluyor.  Atıkların yeniden üretime kazandırılması, yeni üretimi azaltarak baca gazı emisyonunun azalmasına ve dolayısıyla karbon salınımının azalmasına fayda sağlıyor. 1 ton kağıt üretimi için ortalama 17 ağaç kesiliyor. Böylece 187.000 ağacın kurtarılması sağlanmış olur.

Tuzla Belediyesi her hafta Çarşamba günü elektronik atıkları toplamaya devam ediyor. Belediyeye getirilen veya talep halinde evlerden toplanan elektronik atıklar, içerisinde bulunan maddelere göre ayrıştırılarak değerlendirilmektedir. Tuzla genelinde yıllık ortalama 5 ton elektronik atık toplanmaktadır. Toplanan bu atıklar geri dönüşüm sürecine dahil edilerek, türüne ve teknik özelliğine göre yeniden üretim sürecine dahil olmaktadır. İlçe genelinde bulunan 220 adet cam atık toplama kumbarası ile toplanan camlar geri dönüşüme gönderilmektedir. Cam atıkların geri dönüşümü yüzde 100'e kadar sağlanabilmektedir. Toplanan cam atıkları sayesinde çevre ve doğa korumasına katkıda bulunulmaktadır. Tuzla Belediyesi atık toplama aracı ile toplanan kullanılmış pillerin doğaya atılması engellenmiş olur. Atık piller doğada kaybolma süresi en uzun olan ve içerisinde kadmiyum, lityum kurşun ve benzeri ağır metaller içeren oldukça kirletici ve tehlikeli sınıfında değerlendiren atıklardır.  Kullanılmış piller toprak ile temas ettiğinde ciddi kirlilik oluşturmakta ve toprağın doğal yapısını bozarak çevrenin zehirlenmesine sebebiyet vermektedir. İlçemizde yıllık ortalama 3,5 ton atık pil toplanmaktadır. Site içlerinde, okullarda, 17 mahallede bulunan belirli marketlerde, belediye içerisinde ve muhtarlık binalarında atık pil toplama alanları bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar doğaya zarar vermemesi için toplanmaktadır. İlçemizde yıllık ortalama 230.000 litre bitkisel atık yağ toplanmaktadır. Toplanan bu yağlar, kimyasal işlemlerden geçirilerek petrol türevi olan biodizel araç yakıtı katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmektedir. 5 litreye kadar yağ biriktirenler, Tuzla Belediyesi ile iletişime geçip, toplanan atık yağları evlerinde görevli ekiplere teslim edebilirken aynı zamanda okullar, muhtarlıklar ve sitelerde yağ toplama alanları bulunmaktadır. Kullanılmış çanta, kemer, ayakkabı, giysi gibi ürünler atık toplama araçlarıyla toplanıp, geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. İlçe genelindeki cadde ve sokaklarda bulunan tekstil atık kumbaralar vasıtasıyla toplanan tekstil ürünleri toplandıktan sonra ayrıştırılmaktadır. Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ayrılan ürünler hammaddelerine dönüştürülerek yeni tekstil üretiminde yan ürün olarak kullanılmaktadır.  Tuzla'da 150 ayrı noktada tekstil toplama kumbarası bulunmaktadır.

BUDAMA VE YEŞİL ATIKLAR DA GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILIYOR

Kırılan ve uygun zamanlarda yapılan budamalarda ortaya çıkan yeşil atıklar geri dönüşüme kazandırılır. Vatandaş talepleri doğrultusunda budanan ağaçlar, öğütme makinasında öğütülür. Daha sonrasında toprakla karıştırılır. Bu karıştırılmadan sonra peyzaj düzenlemelerinde kullanılır. Bu uygulama ile yeşil atıkların doğaya dönüşümü sağlanmaktadır.

Tuzla Belediyesi'ne ulaştırılan taleplere göre eşya toplanması ile kaçak dökümlerin de önüne geçilmektedir. Ayrıca gelişigüzel şekilde çöp konteynerlerine atılan ahşap atıklar da değerlendirilmektedir. Toplanan koltuk, çekyat, vitrin ve benzeri ahşap atıklar, büyük sanayi kuruluşlarında enerji elde edilmesi amacıyla yakma tesislerine gönderilmektedir.

GÜNDE ORTALAMA 1500 KG EKMEK TOPLANIYOR

Ekmek toplama faaliyetleri tesisler, büyük işletmeler ve siteler gibi ekmek tüketiminin çok olduğu bölgelerden yapılmaktadır. Günde ortalama 1500 kg ekmek toplanmaktadır. Tuzla'nın 17 mahallesinde toplanan ekmekler sokak hayvanlarının beslenmesi için de kullanılmaktadır.

Tuzla Belediyesi, saha çalışmaları, lojistik alt yapı, organize sanayi bölgeleri ve okullarla yürütülen işbirlikleri gibi çalışmaların yanı sıra geri dönüşümü yaygınlaştırmak için özel yarışmalarda düzenlemektedir.

Tuzla'da geleneksel hale gelen ödüllü yağ toplama yarışması özellikle öğrencilerin geri dönüşüm sürecine bilinçli ve istekli bir şekilde katılmasını amaçlamaktadır. Tuzla Belediyesi geri dönüşümü konusunda tüm çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir."


Tuzla Belediyesi, Tuzla, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:04

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye katkı sağlanıyor - Son Dakika
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