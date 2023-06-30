Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Marmaray seferleri durdu

Tuzla'da Marmaray yakınındaki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, durdurulan Marmaray seferleri de yeniden başladı.
İstanbul Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü sıralarda Marmaray seferleri normale döndü.
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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