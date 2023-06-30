Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Marmaray seferleri durdu - Son Dakika
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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Marmaray seferleri durdu

30.06.2023 16:57

Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.

Tuzla'da Marmaray yakınındaki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, durdurulan Marmaray seferleri de yeniden başladı.

TUZLA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN: MARMARAY SEFERLERİ DURDU-1

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.

TUZLA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN: MARMARAY SEFERLERİ DURDU-1

DURDURULAN MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü sıralarda Marmaray seferleri normale döndü.

TUZLA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN: MARMARAY SEFERLERİ DURDU-1

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Marmaray, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Marmaray seferleri durdu - Son Dakika
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