Son Dakika Haberleri: Tuzla'da gıda fabrikasında 3 kişi zehirlendi (fabrikanın havadan görüntüleriyle)
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Tuzla'da gıda fabrikasında 3 kişi zehirlendi (fabrikanın havadan görüntüleriyle)

1 saat önce

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

Tuzla'da gıda fabrikasında 3 kişi zehirlendi (fabrikanın havadan görüntüleriyle), System.String[]

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.
Olay saat 14.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir gıda fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikada çalışan 3 kişi amonyak gazından etkilendi. Diğer işçiler hemen itfaiye  polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz sızıntısının neden olduğunu araştırmak için İtfaiye ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri çalışma yaptı. İşçilerden Rezzen Akın, Zeynep Aydoğdu, Abdulkadir Amarat'ın hastanede tedavileri devam ediyor. Ekiplerin çalışmasının ardından diğer işçiler fabrikaya dönerek çalışmalarına devam etti.
Fabrikadaki ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Fabrikadan görüntü
-İtfaiye, sağlık ve UMKE ekiplerinden görüntü
-İşçilerden görüntü
-Ekiplerin ayrılması
-İşçilerin fabrikaya dönmesi
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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