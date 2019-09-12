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Tuzla'da gıda fabrikasında 3 kişi zehirlendi

1 saat önce

TUZLA'DA GIDA FABRİKASINDA 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ (Fabrikanın havadan görüntüleriyle)Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA)Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

TUZLA'DA GIDA FABRİKASINDA 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ (Fabrikanın havadan görüntüleriyle)

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

Olay saat 14.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir gıda fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikada çalışan 3 kişi amonyak gazından etkilendi. Diğer işçiler hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz sızıntısının neden olduğunu araştırmak için İtfaiye ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri çalışma yaptı. İşçilerden Rezzen Akın, Zeynep Aydoğdu, Abdulkadir Amarat'ın hastanede tedavileri devam ediyor. Ekiplerin çalışmasının ardından diğer işçiler fabrikaya dönerek çalışmalarına devam etti.

Fabrikadaki ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Tuzla'da gıda fabrikasında 3 kişi zehirlendi

Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
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