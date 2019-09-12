Son Dakika Haberleri: Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği
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Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği

1 saat önce

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği, System.String[]

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

Tuzla'da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir gıda fabrikasında iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A., Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

(İHA)

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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