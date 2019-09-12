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Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği

29 dakika önce

Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği

Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Gazdan etkilenen kişiler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan fabrikada iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A., Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, ve polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 kişi, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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