Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği

Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Gazdan etkilenen kişiler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan fabrikada iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A., Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, ve polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 kişi, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.