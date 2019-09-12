Son Dakika Haberleri: Tuzla'da gıda fabrikasındaki gaz kaçağına ilişkin Valilikten açıklama
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Tuzla'da gıda fabrikasındaki gaz kaçağına ilişkin Valilikten açıklama

26 dakika önce

Tuzla'da gıda fabrikasındaki gaz kaçağına ilişkin Valilikten açıklamaİSTANBUL - Tuzla'da bir gıda fabrikasında gaz kaçağı meydana gelmiş ve gazdan etkilenen 3 fabrika çalışanı hastaneye kaldırılmıştı.

Tuzla'da gıda fabrikasındaki gaz kaçağına ilişkin Valilikten açıklama

İSTANBUL - Tuzla'da bir gıda fabrikasında gaz kaçağı meydana gelmiş ve gazdan etkilenen 3 fabrika çalışanı hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Valiliği olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tuzla'da bugün öğle saatlerinde bir fabrikada gaz kaçağı olayı yaşanmıştır.

Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş, gaz kaçağı kontrol altına alınmıştır.

Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilenmiş, 112 acil ekiplerinin müdahalesinin ardından işçiler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştır.

Fabrikada gaz kaçağı ortadan kaldırılmış olup, devam eden herhangi bir olumsuzluk yoktur" ifadelerine yer verildi.

Tuzla'da gıda fabrikasındaki gaz kaçağına ilişkin Valilikten açıklama

İstanbul, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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