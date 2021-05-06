Tuzla'da giysi kumbarasına giren bir çocuğun kıyafetleri annesine vermesi görüntülendi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında konulan giysi kumbarasına giren bir çocuğun, kıyafetleri çuvala doldurarak, annesine vermesi görüntülere yansıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi'nde, bir kadın, giysi kumbarasının dar kapağından çocuğunu geçirerek, kumbaranın içine attı. Kumbaraya giren çocuk, kıyafetleri bir çuval içerisine doldurup annesine verdi. Kıyafetleri poşete dizen anne, bir süre sonra çocuğunu kumbaradan çıkardıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tuzla Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine koyduğu giysi kumbaraları ile vatandaşların evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası tekstil atıklarını toplayarak ayrıştırıyor. Belediye personeli tarafından haftanın belirli günlerinde toplanan tekstil atıklarından kullanabilir olanları yıkanıp, dezenfekte ediliyor. Ardından giysiler ütülenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kullanılamayacak olanlar ise geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlanıyor.