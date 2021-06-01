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Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği - Son Dakika

Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği

01.06.2021 17:30

Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Gönül Elleri Çarşısı ile bir kozmetik firması arasında paketleme konusunda yapılan iş birliği ile ihtiyaç sahibi olan 10 kadına daha istihdam imkanı sağlandı.

Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla hayata geçirilen proje kapsamında Gönül Elleri Çarşısı içerisinde kurulan 'İyilik Atölyesi'nde' ihtiyaç sahibi kadınlar, yapılacak işin mahiyetine göre davet edilerek sadece yardım alan değil, kendi alın teriyle de istihdama katılması sağlanıyor. Bu kapsamda bir kozmetik firmasıyla paketleme konusunda iş birliği yapılarak sadece ihtiyaç sahibi olan kadınlardan oluşturulan iyilik atölyesinde, 10 ihtiyaç sahibi kadına istihdam desteği sağladı. Kozmetik firmasının sahibi Hacer Aydın, Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden olan Tuğba Muslu ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı'nı gezerek yapılan iyilik hareketleri hakkında bilgi aldı.

"Toplumu ayakta tutmanın en büyük faktörü kadınlarımız"

Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu, "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak, 4 bin 500 kadın kent gönüllümüz ile 12 yıldır burada hizmet vermekteyiz. 12 komisyonumuz her alanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bunun yanında, üretim için 'İyilik Atölyesi' kurduk. Bu atölyede yine 12 yıldır kadınlarımız üretime, aile bütçelerine katkı sağlamak için bir aradalar. Meslek edinme adına da onlara her türlü eğitimi ve desteği veriyoruz. Zaman zaman firmalardan iş bağlantısı kurarak, kadınlarımıza burada üretim yaptırıyoruz. Dönüşümü yine onlara oluyor. Biz burada sadece aracı durumdayız. Bugün Hacer Hanım burada, kendisi üretim yapımızı görüp firması ile beraber bizlere destek olmak istedi. Sağ olsunlar kendileri bizzat gelerek bizleri ziyaret ederek faaliyet alanlarımızı gördüler. Biz her zaman söylediğimiz gibi burasını kadın desteği ve kadın gücü ile ayakta tutuyoruz. O yüzden böyle güçlü kadınlarımızın bize destek vermelerini çok önemsiyoruz. Çünkü bir toplumu ayakta tutmanın en büyük faktörü kadınlarımız" dedi.

"Girişimcilerin Gönül elleri çarşısına destek sağlamalarını istiyorum"

İhtiyaç sahibi kadınların Gönül Elleri Çarşısı'nda çalışarak kendi çocuklarının gözünde daha iyi bir kimlik kazandıklarını belirten Kozmetik firmasının sahibi Hacer Aydın," Bu güzel iyilik hareketini keşfettikten ve tanıdıktan sonra bizim firmamızınız içerisinde paketleme işlerimiz oluyordu. El yapımı sabunların el ile paketleme işlerimiz oluyor. Bu ürünlerimizi hem ihracata gönderiyoruz hem de büyük perakende firmalarına veriyoruz. Bu paketleme işlemini ben buraya taşımak ve bir anlamda desteklemek istedim. Çünkü kadınların desteklendiği her yer benim için çok kıymetli ve değerli. Tuğba Hanım'ı burada canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün Gönül Elleri Çarşısı'nı detaylı bir şekilde gezdim. Atölyeleri gördüm, kadınların nasıl desteklendiğini gördüm. Güzel ürünlerin nasıl ortaya çıktığını gördüm. Hem hayranlık duydum, hem de inanılmaz bir gurur duydum. Bir kadın ve insan olarak. Toplumumuzun bu tarz kuruluşlara çok ihtiyacı var. Ben ucundan bir desteğimi verdim ve sonuna kadar desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Buradan tüm kadın ve erkek girişimcilere çağrıda bulunmak istiyorum. Gönül Elleri Çarşısı'na destek olun. Burada bu kadınlar desteklendiği zaman bir güç kazanmış oluyorlar. Hem kendi evlerine katkı sağlamış oluyorlar. Hem de kendi çocuklarına karşı toplumda bir kimlik kazanmış oluyorlar. Hem de farklı bir ortama girip meditasyon yaşıyorlar. Bu beni çok duygulandırdı. Kadınlar o kadar güzel eğitilmiş ve o kadar güzel işler çıkartıyorlar ki, bu oluşumun sözde kalmasını özünde samimiyet ile çalıştığını gördüm. O yüzden çok duygulandım" dedi.

Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği
Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği
Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği
Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği
Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği
Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği
Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği
Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği

Tuzla Belediyesi, Hacer Aydın, İstihdam, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da Gönül elleri çarşısından ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam desteği - Son Dakika


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