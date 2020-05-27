Tuzla'da gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi 22 bin 830 aileye yardım - Son Dakika

Tuzla'da gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi 22 bin 830 aileye yardım

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, gerçek ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor.

Tuzla'da gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi 22 bin 830 aileye yardım, System.String[]

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, gerçek ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor.Kadın Kent Gönüllüsü kadınların birlikteliğiyle oluşturduğu Gönül Elleri Çarşısı, ülke genelinde birçok projeye imza attı. Gönül Elleri Çarşısı'nda gönüllü olarak çalışan hayırseverlerin bayramda gerçekleştirdikleri yardımlar için teşekkürlerini dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,"İlk ve en önemli projem olarak baktığım Gönül Elleri Çarşısı ile 10 yılda 4 bin 274 Kadın Kent Gönüllüsü ile 22 bin 830 gerçek ihtiyaç sahibi aileye ulaştık" dedi.

6-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA 869 ADET RESİM DEFTERİ DAĞITILDI

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın, hayırsever bağışçıların destekleri ile bu yıl Ramazan ayında bin 20 ihtiyaç sahibi aileye daha ulaştığı belirtildi. Bu ailelere belirli tutarlarda gıda kartı yardımı yine hayırsever bağışçıları ve Kadın Kent Gönülleri tarafından yapıldığı ifade edildi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, COVID-19 günlerinde evlerinde olan 6 -12 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocukları da unutmayarak toplam 869 çocuğa resim defteri ve pastel boya hediye etti. "Hayal Eve Sığar" temalı resim yarışması ile çocuklar evde kaldıkları günlerde hayal dünyalarını genişletme fırsatını yakaladılar.

2-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA 300  ADET OYUNCAK DAĞITILDI

Bayram coşkusunu yaşatabilmek ve çocukları sevindirmek için ahşap yapboz, doktor seti, tamir seti, bebek ve birçok oyuncak hayırseverlerin desteği ile 2-5 yaş arası 300 çocuğun yüzünü güldürdü. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın, ramazan ayı süresince COVID-19 sebebiyle evlerinde kalan özel çocukları da unutmayarak sürekli onlarla birlikte olmaya özen gösterdiği bildirildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bin 20 ailenin evine tek tek giderek ziyaret eden hayırsever bağışçılara ve Kadın Kent Gönüllülerine, "Bayram duygusunun en güzel yanı olan, çocukları mutlu edebilmek, gülümsemelerine vesile olmak duygusu bizler için paha biçilmezdir. Bu mutluluğu yaşatmak ve çocukların gülmesini sağlamak için gece gündüz çalışan gönüllülerimize ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız " sözleriyle teşekkür etti.

ÜRETEN KADINLAR VE HANELERE UZANAN İYİLİK ELİ

Gönül Elleri Çarşısı ile ilgili şu bilgiler verildi;

"Gönül Elleri Çarşısı, özünde iyilik olan projelerini uygulayarak hayatlara dokunuyor ve aile ekonomisine katkı sunan kadınlarla üretmeye devam ediyor. Tuzla'da alınan COVID 19 tedbirleri kapsamında gönüllü faaliyetlerini maske yapımı ile sürdüren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği günlük yaklaşık 3 bin maskeyi Tuzla Belediyesi aracılığı ile kamu kurumları ve vatandaşlara dağıttı."

YAZICI: ONLAR KANATSIZ BİR MELEK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'nda aktif olarak çalışan 'kanatsız melekler' diyerek bahsettiği Kadın Kent Gönüllüleri'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek kendilerine bayram hediyeleri gönderdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Belediye Başkanlığım süresince kentimize değer katan ve çehresini değiştiren birçok proje gerçekleştirdik ama Gönül Elleri Çarşısı, dokusu ve ruhu ile ayrı bir yere sahip. Gönül Elleri Çarşısı'nın ruhunda iyilik, özünde insan var. Başkalarının iyiliği için çalışan gönüllüler ve paylaştıkça artan mutluluk var. Gönül Elleri Çarşısı ailesi olarak ilk günden bugüne kadar fedakarca çalışan ve kendilerine kanatsız melekler dediğim Kadın Kent Gönüllüleri'ne çok teşekkür ediyorum. Bayramlarını kutluyorum ve iyi ki varsınız diyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜ AİLESİYİZ"

Uzun yıllar boyunca gönüllüler ile çalışmaları sürdüren Dr. Fatma Yazıcı, "Biz yüreklerinde sevgi ve iyilik duygusunu yardımlaşma ile gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir araya gelmiş büyük bir gönüllü ailesiyiz. Şehrimizde, mahallemizde ve sokağımızda ihtiyaç sahibi birisi var iken bizler evlerimizde duramayız diyen, fedakar Kadın Kent Gönüllüleri ile bir araya gelerek, hep nasıl yardım edebiliriz fikri ve ihtiyaç sahiplerine hizmet duygusuyla projeler ürettik. İlçemizde kimse yalnız değildir diyerek yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere güç veren gönüllü bayanlara çok teşekkür ediyorum, bayramlarını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı'nın sürpriz projesi için özel olarak seçilen ve Kadın Kent Gönüllüsü kadınlara bayram hediyesi olarak ulaştırılan sardunya çiçekleriyle ilçenin balkonlarının renkli bir görüntüye bürüneceği de ifade edildi. Kadın Kent Gönüllüleri, çiçek hediyeleri için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya teşekkürlerini iletti.  Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nin, Ramazan Bayramı'nda da bünyesinde bulundurduğu 12 komisyon ile yetim, engelli, yaşlı ve şehit ailelerini yalnız bırakmadığı da belirtildi.


Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi 22 bin 830 aileye yardım - Son Dakika

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