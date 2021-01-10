Tuzla'da, görme engelli vatandaşlara beyaz baston dağıtıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ilçede yaşayan görme engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek beyaz baston hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu tarafından takip edilen 70 görme engelli vatandaşa beyaz baston dağıtıldı. Bastonlar, görevliler tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk oluşturmayacak şekilde dağıtıldı.

Ayrıca Tuzla Belediyesi sosyal medya platformu Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası farkındalığı yaratıldı. Programa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katılırken, görme engelli gençler saz ve org ile sevilen türküleri söyledi. Bilal Şaner moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Beyaz Baston Görme Engelliler Özel Etkinliği' programına katılan Başkan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Biz sizlerle birlikte çok yerde çok programda birlikte olduk. Ama şunu bilin ki yüreğimizin bir tarafında bir sızı var. Sizinle birlikte olamamanın getirmiş olduğu bir acı var. Ben bütün kardeşlerimizin bu haftasını kutluyorum. Beyaz Baston özel programlarımızı her yıl yapıyorduk. Bu sene içerisinde bulunduğumuz pandemi şartları canlı yayın yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl normale dönerek birlikte kutlarız. Beraber oluruz. Yine şarkılar türküleri birlikte söyleriz. Bu hafta vesilesi ile tüm görme engelli kardeşlerimin, Görme Engelliler Vakfı olmak üzere bizim yüreğimiz olduğunu, bizim vicdanımız olduğunu, onlarla dünyanın ve Tuzla'nın çok daha güzel olduğunu hatırlatmak istiyorum. "