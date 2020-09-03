Tuzla'da göz kamaştırıcı fırsat; 'Ticaret, konut, turizm bir arada' - Son Dakika

İstanbul'un gözbebeği ve yükselen değeri Tuzla'da bir araya gelmesi neredeyse imkansız olan ticaret, konut ve turizm imarlı yaklaşık 27 bin metrekare alanda, E-5 kara yolu ile demir yolu arasında, Marmaray'a yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 10 dakika ve Eskihisar feribot iskelesi ile Pendik hızlı feribot iskelesine sadece 15 dakika mesafede yer alan bu arsa şimdiden yatırımcılara cazip kar oranları ve hızlı satış fırsatlarıyla göz kırpıyor.

İletişim ve ulaşım yollarının kavşağı olan bir noktada, Uluslararası bir yol üzerinde ve İstanbul'un giriş kapısındaki konumu ile eşsiz avantajlar sunan arsa, yatırım geri dönüşümü ile kendisini kısa sürede gösterecek bir cazibeye de sahipliği yapılıyor.

İstanbul'un gözbebeği ilçelerinden Kocaeli, Bursa ve Yalova'ya aynı anda komşu olan Tuzla ayrıca yılda 25 milyon turistin ziyaret ettiği Marina ile eşsiz cazibe merkezlerine de öncülük yapıyor. İlçede bulunan 7 özel üniversite ile 50 binden fazla üniversite öğrencisinin yaşadığı Tuzla tam bir eğitim kenti. Tuzla, İstanbul'da bulunan uluslararası ölçekli çalışan çok uluslu şirketlerin çokça bulunduğu 5 mega organize sanayisine de ev sahipliği yapıyor. Organize sanayi bölgelerine 15 dakika mesafede olan bu alan Turizm imarı ile de büyük avantajları yatırımcılara sunuyor.

Ülke ekonomisinin lokomotiflerinden olan ve milli teknoloji merkezlerinden olan ve onlarca tersaneye ev sahipliği yapan tersaneler bölgesi ise bölgeye sadece 10 dakika uzaklıkta. Konum, alan, büyüklük ve imar durumu ile bir çok avantajı aynı anda sunan bu paha biçilmez arsa şimdi yatırımcılarını bekliyor.

(İHA)