Son Dakika Haberleri: Tuzla'da gümüş tespih gaspçıları yakalandı
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Tuzla'da gümüş tespih gaspçıları yakalandı

2 saat önce

Tuzla'da aracından inen bir şahsın bir miktar parası, cep telefonunu ve gümüş tespihini gasp eden üç zanlı polis tarafından metruk binada yakalandı.

Tuzla'da gümüş tespih gaspçıları yakalandı, System.String[]

Tuzla'da aracından inen bir şahsın bir miktar parası, cep telefonunu ve gümüş tespihini gasp eden üç zanlı polis tarafından metruk binada yakalandı.


Tuzla'Aydınlı Mahallesi üzerinde iddiaya göer 14 Eylül günü aracından inen bir şahsın 560TL para, adet cep telefonu ve gümüş tespihinin silahlı ve bıçaklı şahıslar tarafından gasp edilmesi üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M. C., C.K. ve E. A. isimli şahıslar aynı gün Aydınlı Mahallesi üzerinde bulunan metruk bir binanın yanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda mağdur şahsa ait olduğu tespit edilen cep telefonu, gümüş tespih ve 95TL para ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Yakalanan şüphelilere, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Polis, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
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