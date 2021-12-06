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Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti - Son Dakika

Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti

06.12.2021 14:30
Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti

Tuzla Belediyesi'nin Tuzla Marina'da düzenlediği, Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali'nde Hababam Sınıfı'nın sevilen isimleri sahneye çıkarak 'Hababam' şarkılarını söylediler.

Tuzla Belediyesi'nin Tuzla Marina'da düzenlediği, Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali'nde Hababam Sınıfı'nın sevilen isimleri sahneye çıkarak 'Hababam' şarkılarını söylediler. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, Bacaksız'ı Tuncay Akça ve Teoman Ayık, Hababam şarkılarını yüzlerce vatandaş ile söyledi.

Türkiye'nin yedi bölgesinden katılan el zanaatkarları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu festivalde atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimleri yapıldı. Yeşilçam'ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenen Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali özel misafirlere ev sahipliği yaptı.  Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, Bacaksız'ı Tuncay Akça ve Teoman Ayık, Hababam şarkılarını yüzlerce Tuzlalı ile söyledi. Festivale katılan yüzlerce Tuzlalı, Hababam Sınıfı film serisinin sonlarına doğru sahnelenen 'Hababam Vokal Grubu' tadında sergiledikleri gösteri izleyenleri geçmişe götürdü. 3 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilerine açan Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali 15 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

"HALKIMIZIN ÖZLEDİĞİ ŞARKILARI SÖYLÜYORUZ"

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman," Bugünkü gösterimizi halkımız değerlendirsin. Biz elimizden geleni yaptık. Hababam şarkıları ile sahne aldık. Seyircilerimiz de gayet mutluydu. Tuzla'yı çok sevdik. Hababam filmlerindeki yılsonu gösterilerini yapıyoruz. Hababam Sınıfı'ndan şarkılar yapıyoruz. Halkımızı o günlere götürmek maksatlı, özlediği şarkıları söylüyoruz" dedi.

Teoman Ayık," Ben Tuzla'ya ilk defa gelmiyorum. Tuzla çok güzel. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. Olmazı başarmış. Muhteşem bir Marina yapmış. Bugün bize ilgi çok güzeldi. Hababam Sınıfı filmlerinin sonunda bir müsamere oluyordu. Müsamere demek bizim orada eğlencemiz demekti. Bugün de uzun yıllar geçmiş ama çok güzel şeyler oldu" dedi.

Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise," Bugün halkımızı coşturduk. Ben coştuklarına inanıyorum. Güzel bir gün ve akşam oldu. Festival de güzel başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti
Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti
Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti
Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da 'Hababam' rüzgarı esti - Son Dakika


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