Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı - Son Dakika
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Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı

27.04.2022 21:03

- Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı Alevlere teslim olan hafriyat kamyonu kamerada Tuzla'da park halinde olan hafriyat kamyonu, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı.

- Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı

Alevlere teslim olan hafriyat kamyonu kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da park halinde olan hafriyat kamyonu, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Alevlere teslim olan hafriyat kamyonu vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Tuzla'da Akfırat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye şebeke çalışması yapan taşeron bir firmanın hafriyat kamyonu, park halindeyken motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alevlere teslim oldu. Alev alev yanan aracı gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale gelirken Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan alevlere teslim olan hafriyat kamyonu vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı
Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı
Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı
Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da hafriyat kamyonu alev alev yandı - Son Dakika
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