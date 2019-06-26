Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı.
31 dakika önce
Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan halk otobüsünün de bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaklaşık 10 kişi yaralandı. - İSTANBUL
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