TUZLA'DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

TUZLA'DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

08.03.2021 23:48

TUZLA'da haklarında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile farklı suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.

TUZLA'da haklarında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile farklı suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Aranan şahıs ve Oto hırsızlığı konuları ile ilgili Tuzla'da çalışma yaptı. 2020 yılı içerisinde Güveni kötüye kullanma suçundan aranan H.M. (40) ve E.Ç.'nin (27) Tuzla Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gelecekleri yönünde bilgi edinen polis ekipleri, harekete geçti. Önceki gün saat 18.00 sıralarında iş yerine aracıyla gelen E.Ç. yakalandı. E.Ç.'nin üst aramasında ise bir adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. E.Ç.'nin farklı hırsızlık suçlarından 3 aranma kaydı ve 8 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. E.Ç.'nin aracı ile ilgili yapılan sorgulamada aracın şasi numarasının değiştirildiği ve 13 Ocak 2021 tarihinde Tuzla'dan çalındığı tespit edildi. E.Ç., H.M.'nin Kartal Hürriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde bulunan bir sitede bulunabileceği yönünde beyanı üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. H.M. ile K.K. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden H.M.'nin üst aramasında Y.B. isimli kişi adına düzenlenmiş sürücü belgesi ele geçirildi. Ayrıca H.M.'nin cezaevi firarisi olduğu, farklı suçlardan 14 adet aranma kaydı ile 8 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, K.K.'nın ise Güveni kötüye kullanma ve Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Şüpheliler, Aranan Şahıs, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Oto Hırsızlığı suçlarından adli makamlara sevk edildi. K.K. serbest bırakılırken, E.Ç. ve H.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUZLA'DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TUZLA'DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TUZLA'DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TUZLA'DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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