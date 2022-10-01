TUZLA'DA HAL İNŞAATINA ÇALIŞAN GİBİ GİRİP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

TUZLA'da Yeni Hal inşaatından hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 7 şüpheli, polisin takibi sonucu ateş edilerek yakalandı. Şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin bir çok gasp ve hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.

ŞANTİYE İŞÇİSİYMİŞ GİBİ ÇALMIŞLAR

Tuzla'da Yeni hal inşaatında 28 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda aat 07.20'de şantiye gelen şüpheliler içerde bulduklarını çalmaya başladı. Şüphe çekmemek için turuncu renk işçi yeleği giyen şüpheliler, sanki şantiye işçisiymiş gibi çaldıklarını geldikleri minibüse taşıdı. Ancak bu sırada şantiye bekçisinin durumu fark etmesi üzerine şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

KAÇTIKLARI MİNİBÜS ATEŞ EDİLEREK DURDURULDU

Polise yapılan ihbar sonucu takip edilmeye başlanan minibüs Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak "dur" ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilere ateş açıldı. Lastikleri patlayan minibüs yol kenarında dururken içinde bulunan Serkan G.(41), Erhan G.(29), Enver E.(50), Seymen E.(19), Fazıl A.(20), Sezgin A.(29), Orhan K.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan G.'nin polisin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandığı belirlendi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları belirlendi. Şüphelilerden Serkan G.'nin daha önceden 25, Erhan G.'nin 29, Enver E.'nin 25, Fazıl A.'nın 14, Sezgin A.'nın 27, Orhan K.'nin 16 suç kayıdı olduğu belirlendi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin Tuzla'da gasp ve hırsızlık, Ataşehir'de otodan hırsızlık, Sancaktepe'de iki adet hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.