Tuzla'da 'halk günü' görüşmeleri yeniden başladı - Son Dakika

- Tuzla'da 'halk günü' görüşmeleri yeniden başladı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 12 yıldır her perşembe günü düzenlediği ve Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilip sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği 'Yüz Yüze Halk Günü' yeniden başladı. Vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Yazıcı, talep ve önerileri tek tek dinledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü yüz yüze düzenlediği ve Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'Halk Günü' görüşmelerine yeniden başladı. Tuzla Belediye Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen Halk Günü'ne Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat edilerek gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerileri dinledi. 'Halk Günü' görüşmeleri, bundan sonraki süreçte her Perşembe günü gerçekleştirilmeye devam edecek.

"Halk günü buluşmaları ile vatandaşlarımız ile bir araya geldik"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Tuzla'da mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Ancak, bir isteğini benimle bire bir paylaşmak isteyen hemşerilerimiz ile Halk Günü'nde bir araya geliyorduk. Bu görüşmelerimize pandemi nedeniyle bir süre ara verip online olarak devam etmiştik. Artık yüz yüze görüşmelere tekrar başladık. Tuzla'nın en ucunda yaşayan vatandaşlarımıza bile ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Tuzla'da kimsenin yalnız hissetmemesi için yoğun mesai harcıyoruz. Biz 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya devam edeceğiz" dedi.