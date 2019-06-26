Tuzla'da halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada
1 saat önce
TUZLA'da özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:48 Kaynak: DHA
TUZLA'da özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 9 kişi hafif yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Yayla Mahallesi
, Fevzi Çakmak
Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Demirhan yönetimindeki 34 EH 9225 plakalı özel halk otobüsü, Mücahit Çağpınar yönetimindeki 06 FZ 7768 plakalı TIR'la kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan, Khaula A., Tamer Y., Merve G., Mert Ali G., Rabia E., Sabahat A., Abdukadir D. Olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
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