TUZLA'DA HATALI DÖNÜŞ KAZASI - Son Dakika
Üye Girişi

TUZLA'DA HATALI DÖNÜŞ KAZASI

15.07.2022 11:56

TUZLA'da yasak yerden u dönüşü yapan Mehlika Zerener kullandığı otomobille, karşı şeritten gelen Murat Yiğit'in kullandığı otomobile çarptı.

TUZLA'da yasak yerden u dönüşü yapan Mehlika Zerener kullandığı otomobille, karşı şeritten gelen Murat Yiğit'in kullandığı otomobile çarptı. Kazada biri 10 yaşında üç kişi hafif yaralandı.

Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında, Pendik istikametine giden 34 ZMA 93 plakalı otomobilin sürücüsü Mehlika Zerener, yasak olduğu halde caddeden u dönüşü yaptı. Zerener, otomobiliyle dönüş yaptığı sırada Tuzla istikametine ilerleyen Murat Yiğit yönetimdeki 34 EHT 648 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Mehlika Zerener ve Murat Yiğit'in otomobilinde bulunan 10 yaşındaki kızıyla kayınvalidesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Mehlike Zerener'i ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Yiğit'in kızı ve kayınvalidesi ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polislerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Murat Yiğit Pendik tarafından geliyordum. Siyah otomobil cadde üzerinden yasak olduğu halde U dönüşü yaptı. Bayanmış şoförü gördüm ama 60'la gidiyordum. Kaçamadım en sağa doğru vurdum. Bizim araba pert büyük ihtimalle. Siyah araçta iki kişi vardı. Bizim araçta ise dört kişi vardı. İyiyiz bir şeyimiz yok ama bir tek kayınvalidemin kolunda problemi var dedi

YORUMLAR
500
Tuzla'da hatalı dönüş yapan sürücü, otomobile çarptı: 3 yaralı Tuzla'da hatalı dönüş yapan sürücü, otomobile çarptı: 3 yaralı Son dakika haberi... Dolmabahçe'de feci kaza kamerada: Seyir halindeki motosikletli hatalı dönüş yapan taksiye çarptı Son dakika haberi... Dolmabahçe'de feci kaza kamerada: Seyir halindeki motosikletli hatalı dönüş yapan taksiye çarptı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA HATALI DÖNÜŞ KAZASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 13:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: TUZLA'DA HATALI DÖNÜŞ KAZASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement