TUZLA'DA HATALI DÖNÜŞ KAZASI

TUZLA'da yasak yerden u dönüşü yapan Mehlika Zerener kullandığı otomobille, karşı şeritten gelen Murat Yiğit'in kullandığı otomobile çarptı. Kazada biri 10 yaşında üç kişi hafif yaralandı.

Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında, Pendik istikametine giden 34 ZMA 93 plakalı otomobilin sürücüsü Mehlika Zerener, yasak olduğu halde caddeden u dönüşü yaptı. Zerener, otomobiliyle dönüş yaptığı sırada Tuzla istikametine ilerleyen Murat Yiğit yönetimdeki 34 EHT 648 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Mehlika Zerener ve Murat Yiğit'in otomobilinde bulunan 10 yaşındaki kızıyla kayınvalidesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Mehlike Zerener'i ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Yiğit'in kızı ve kayınvalidesi ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polislerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Murat Yiğit Pendik tarafından geliyordum. Siyah otomobil cadde üzerinden yasak olduğu halde U dönüşü yaptı. Bayanmış şoförü gördüm ama 60'la gidiyordum. Kaçamadım en sağa doğru vurdum. Bizim araba pert büyük ihtimalle. Siyah araçta iki kişi vardı. Bizim araçta ise dört kişi vardı. İyiyiz bir şeyimiz yok ama bir tek kayınvalidemin kolunda problemi var dedi