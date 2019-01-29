Tuzla'da Hayatını Kaybeden İşçilerin Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Tuzla tersaneler bölgesinde dün bir gemi de yapılan çalışmalar sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Tuzla tersaneler bölgesinde dün bir gemi de yapılan çalışmalar sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Dün Tuzla Tersaneler bölgesinde bir gemi de yapılan çalışmalar sırasında kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü isimli işçiler hayatını kaybetti. Talihsiz işçiler, otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bulunan Muhammed Ali Yılmaz'ın yakını Ensar Sarıçayır yaşanan olayda tedbir alınmadığını belirterek "Üzgünüz kimsenin başına gelmesin. Tedbir alınıp önlenebilecek bir şey. Ama insanlarımız tedbir almaktan yana değiller sadece iş kazasıdır, Allah rahmet eylesin diyerek geçiştirmektedirler" dedi.



Mehmet Tütüncü'nün ağabeyi Ali Tütüncü ise kardeşinin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek, "Biz haberlerden duyduk. İki gemi arasında yakıt nakli yaparken patlama olmuş öldüğünü saat 19: 00 gibi öğrendik. Hayat dolu bir insandı ölüm geldiğin de önlenemiyor. Herkes ile iyi diyaloğu vardı evliydi, 3 çocuğu var. Cami altı tersanesinden emekli olmuştu, sonra da özel şirkete girdi işe" diye konuştu. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. - İSTANBUL

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