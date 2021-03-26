Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika

Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

26.03.2021 21:38

Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek Tuzla Belediyesi Aşevi, günlük 2 bin kişiye her gün 3 çeşit sıcak yemek çıkararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Aşevi, günlük 2 bin kişiye her gün 3 çeşit sıcak yemek çıkararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar içinde tek kullanımlık kaplarla kullanılarak yemek servisi yapılıyor.

Tuzla'da ulaşılamayan ve ihtiyacı giderilemeyen tek bir ihtiyaç sahibi vatandaş kalmaması için çalışmalar yapan Tuzla Belediyesi, aşevi hizmeti ile de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Aşevinde her sabah 5'te başlayan mesai, üç çeşit yemeğin pişirilmesi ile tamamlanıyor. Uzman aşçılar tarafından ve belirlenen günlük menüye göre son derece modern ve hijyenik mutfakta pişirilen yemekler, ihtiyaç sahipleri için sefer tasına, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşlar için de tek kullanım kaplara konularak servise hazır hale getiriliyor. Ekipler tarafından korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak 17 mahallede dağıtılan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

"Her gün 2 bin kişilik yemeği Tuzlalılarımıza ulaştırıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Aşevimizde çalışan arkadaşlarımız günün ilk saatlerinden itibaren mesaiye başlıyorlar. Her sabah işinde uzman aşçılarımızın pişirdiği 2 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek, ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Hedefimiz 275 bin nüfuslu ilçemizde tek bir ihtiyaç sahibi vatandaşımızın kalmaması. Biz hem Gönül Elleri Çarşımızın komisyonlarında görevli arkadaşlarımızın hem Kent Konseyi hem de bize bir şekilde ulaşan bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Her zaman onların yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede aşevimizde üzerini düşeni yapıyor. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek
Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek
Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek
Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla'da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika


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