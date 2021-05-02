Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi - Son Dakika

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi

02.05.2021 17:09

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzlalı hayırsever iş adamlarını bir araya getirerek, bir Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" uygulaması ile ilçe genelindeki birinci derece ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını ödedi.

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzlalı hayırsever iş adamlarını bir araya getirerek, bir Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" uygulaması ile ilçe genelindeki birinci derece ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını ödedi.

Alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarını Ramazan ayında artırarak devam ediyor. Tuzla'da, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından birinci derece ihtiyaç sahibi olan ve takibi yapılan ailelerin bakkallara olan borçları, Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından bizzat bakkallara gidilerek kapatıldı. Yine borçları kapatılan bu aileler, ramazan ayı süresince bakkallardan ücret ödemeden ekmek almaları sağlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Biz, ihtiyacımız var diyen herkesin 365 gün yanındayız. Ramazan ayında da 24 saat boyunca tam kapanma sürecinde sıcak yemek verinceye kadar, her türlü hazırlığımızı yaptık. İnşallah hiçbir vatandaşımız muhtaç olmaz. Ancak muhtaç olduğu anda bize 'Alo' dediklerinde yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile ulaşamadığımız, bakkal defteri kapatılmamış kapatılacak veya çekinmiş söylememiş gizli kalsın istemiş ama ihtiyacı olan herkes bize ulaşılırsa biz de elimizden geleni yaparız. Özellikle de ramazan ayı dolayısıyla ecdadın bir adeti olarak günümüze kadar gelen bakkal defterlerini, borç defterlerini, sanayici iş adamlarımızın destekleri ile kapatıyoruz. Biz 365 gün hem yaşlılara, hem gençlere üniversite bursuna varıncaya kadar toplamda 21 bin 600 aileye her gün, her ay, 365 gün boyunca 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile birlikte bu işi yapıyoruz" dedi.

"Bizim gibi iş adamlarını bu konuda teşvik ederek yardıma ortak etmiştir"

Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ise, "Ramazan ayında, tam kapanmanın olduğu bu dönemde bu iyilik hareketinin içerisinde, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak, yönetim kurulumuz ile beraber bizlere mutluluk veriyor. Bizler Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile beraber görevde olduğu son 12 yılda bu tarz yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin giyim kuşamı gibi birçok projeye imza attık. Bu tarz şeyler gizli yapılan işlerdir. Şu ana kadar yapılan işleri gizli yapmaya çalıştık ancak bazen yardımları daha büyük iş adamlarına teşvik olsun diye insanlara göstererek yapmanın da bazen faydası olduğunu düşünüyoruz. Zaten Tuzla Belediyesi, Gönül Elleri Çarşısı ile Tuzla'da dokunmadık bir el bırakmadık. İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında oldu. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'yı bu konuda kutluyoruz. Bizim gibi iş adamlarını da bu konuda teşvik ederek bu yardıma ortak etmiştir" dedi.

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi
Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi
Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi
Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi

Tuzla Belediyesi, Osmanlı, Ramazan, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi - Son Dakika


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