Tuzla Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini temizliyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve kendi işini yapamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler "Evde Temizlik ve Bakım Hizmetleri" kapsamında 65 yaş üstü, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Belediye ekipleri tarafından bu yıl bin ev temizliği yapılırken, 3 bin metrekare de halı yıkandı.