Son Dakika Haberleri: Tuzla'da İki Aracın Çarpıştığı Feci Kaza: 1 Ölü 5 Yaralı

Tuzla'da İki Aracın Çarpıştığı Feci Kaza: 1 Ölü 5 Yaralı

55 dakika önce

Tuzla'da iki aracın çarpıştığı feci kaza: 1 ölü 5 yaralıİSTANBUL - Tuzla'da yol üzerinde seyir halinde olan iki araç çarpıştı.

Tuzla'da iki aracın çarpıştığı feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da yol üzerinde seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Olay Tuzla Orta Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol üzerinde karşı yönlerde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. İki aracın hızla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Tarık Bulut'un cenazesi olay yerinden kaldırılırken, Esin Sürücü, Gazal Karakoç, Büşra Topkaya ve adı öğrenilemeyen iki yaralı daha tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:08 Kaynak: İHA

Tuzla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Site Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu Gözü Dönmüş Çoban, Şelaleye Götürdüğü Kadına Cinsel İstismarda Bulunup Aynı Aileden 3 Kişiyi Öldürdü Sala'nın Ölümünde Şok Detay! Pilotun Renk Körü Olduğu İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:03:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da İki Aracın Çarpıştığı Feci Kaza: 1 Ölü 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]