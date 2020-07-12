Tuzla da iki grup arasında sopalı, silahlı kavga - Son Dakika

Tuzla da gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Taş ve sopaların yer aldığı kavga kısa sürede yerini pompalı tüfeğe bıraktı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Silahlı saldırgan otomobile kurşun yağdırdı



Gece saatlerinde yürekleri ağza getiren olay Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi, Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre husumetli iki grup sokakta araçlarla karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönerken taş ve sopalar bir süre sonra yerini pompalı tüfeğe bıraktı. Gruplardan birisi pompalı tüfekle diğer grubun otomobiline kurşun yağdırdı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken aracın camları kırıldı. Öfkeli ve silahlı iki grup da olay yerinden kaçarken binalardaki vatandaşlar büyük panik yaşayarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle olay yerinin bulunduğu noktayı koruma altına alırken hiç bir sivil vatandaşın girişine izin verilmedi. Gruplardan birisi olay yerinden kaçtığı otomobille yakalanırken bir diğer grubu arama çalışmaları devam ediyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise güvenlik şeridinin içinde yer alan her delili büyük bir titizlikle incelerken bir görgü tanığı yaşananları balkondan karşı komşusuna anlattı.



Polis ekipleri basını bölgeden uzaklaştırmak istedi



Olayın meydana geldiği noktaya ulaşan basın mensupları güvenlik şeridinin dışında haber için çekim yaparken bazı polislerin çekim yapılmasını istemediği görüldü. Ekiplerin içerisinde bulunan rütbeli bir polis ise gazetecilere 'Çekim yapmayın' dedikten sonra olay yerindeki delillerin karartılmaması için çekilen güvenlik şeridinin daha ileri bir noktaya çekilmesini ve basın mensuplarının o noktadan görevlerini yapmalarını istemesi dikkat çekti. - İSTANBUL